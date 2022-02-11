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    İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

    Tamamı örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yakalanan FETÖ üyesinin arasında 6 şüphelinin kamudan ihraç edildiği öğrenildi.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 08:45
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    İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.

    21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonlarda, tamamı örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    6'SI KAMUDAN İHRAÇ

    Yakalanan FETÖ üyesinin arasında 6 şüphelinin daha önce KHK ile kamudan ihraç edildiği öğrenildi.


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