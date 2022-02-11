- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Tamamı örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yakalanan FETÖ üyesinin arasında 6 şüphelinin kamudan ihraç edildiği öğrenildi.
- İHA
- 11.02.2022 - 08:45
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.
21 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonlarda, tamamı örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
6'SI KAMUDAN İHRAÇ
Yakalanan FETÖ üyesinin arasında 6 şüphelinin daha önce KHK ile kamudan ihraç edildiği öğrenildi.