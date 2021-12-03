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    İstanbul merkezli 7 ilde DHKP/C operasyonu: 43 gözaltı kararı

    Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 43 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Jandarma ve polisin ortak operasyonula 15 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 09:09
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    İstanbul merkezli 7 ilde DHKP/C operasyonu: 43 gözaltı kararı

    Terör örgütü DHKP/C’nin faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa operasyon başlatıldı.

    7 İLDE OPERASYON: 43 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Örgüt ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 43 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Sivas, Samsun, İzmir, Ankara, Yozgat ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda, Ayten Ö., Emir K., Beyhan G., Adalet K. ve Direnç Y.’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

    15'İ YAKALANDI

    Sabah erken saatlerde başlayan operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Operasyonların sürdüğü aktarıldı.

    İstanbul merkezli 7 ilde DHKP/C operasyonu: 43 gözaltı kararı #1

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