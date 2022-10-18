İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şüphelisi olduğu tespit edilen 6 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Anadolu Yakası Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik çalışmalar çerçevesinde 7 şüphelinin, 2012-2014 yıllarında 13 adet operasyonel hat kullanarak birbirleri ile irtibatta oldukları tespit edildi.

Örgütsel mensubiyetlerine yönelik ankesör aranması ve itirafçı beyanları da bulunan şahısların örgütün mahrem yapısında faaliyette bulundukları değerlendirilerek 7 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

6 şüpheli yakalandı

İHA'nın haberine göre aralarında öğretmen, mühendis ve ihraç polis memuru, bulunan 7 şüpheliden 6’sı, bugün İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon ile yakalandı.