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    İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şüphelisi olduğu tespit edilen 6 kişi yakalandı.
    • 18.10.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 09:21
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    İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Anadolu Yakası Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik çalışmalar çerçevesinde 7 şüphelinin, 2012-2014 yıllarında 13 adet operasyonel hat kullanarak birbirleri ile irtibatta oldukları tespit edildi.

    Örgütsel mensubiyetlerine yönelik ankesör aranması ve itirafçı beyanları da bulunan şahısların örgütün mahrem yapısında faaliyette bulundukları değerlendirilerek 7 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

    6 şüpheli yakalandı

    İHA'nın haberine göre aralarında öğretmen, mühendis ve ihraç polis memuru, bulunan 7 şüpheliden 6’sı, bugün İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

    İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı #1


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