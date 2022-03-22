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    İstanbul merkezli FETÖ'nün sözde Suriçi yapılanmasına operasyon

    FETÖ'nün Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 11 şüpheli İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 16:32
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    İstanbul merkezli FETÖ'nün sözde Suriçi yapılanmasına operasyon

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY terör örgütü Marmara Bölgesi altında faaliyet yürüten İstanbul yapılanmasının Suriçi Büyükşehir, Surdışı Büyükşehir ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı tespit edildi.

    Bahse konu bölgelerin de kendi içlerinde illere ve eyaletlere ayrılarak büyükşehir hadimi, il hadimi, eyalet hadimi, il muhasebecisi, eyalet muhasebecisi, talebe mesulü ve mütevelli mesulü olarak faaliyet gösterdikleri belirlendi.

    11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    FETÖ/PDY terör örgütü Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa Eyaleti Güncel Yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda faaliyetleri tespit edilen 11 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

    1 MİLYON 500 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, ikamet ve araç aramalarında 1 milyon 500 bin lira ele geçirildi. İkametlerdeki aramaların ise devam ettiği öğrenildi.

    Öte yandan; İstanbul ve Bursa'da 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon bugün, gerçekleştirildi.

    İstanbul merkezli FETÖ nün sözde Suriçi yapılanmasına operasyon #1


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