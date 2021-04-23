İstanbul merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde, 18 şüphelinin yakalanması için FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin genelinin öğretmen olduğu belirlendi.

POLİSTEN EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak 4 ilde 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İTİRAFÇILARIN BEYANI DİKKATE ALINDI

Yapılan çalışmalarda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve ayrıca farklı soruşturmalar kapsamında hakkında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan itirafçı şahısların beyanı olan 18 şahsa yönelik İstanbul merkezli, İzmir, Tekirdağ ve Kırklareli illeri olmak üzere eş zamanlı operasyon başlatıldı.





YAKALANANLARIN GENELİ ÖĞRETMEN

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar arasında geneli öğretmen olan ve örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahıslar olduğu, ihraç kamu personelleri ile farklı meslek gruplarından şahısların yer aldığı belirtildi.



