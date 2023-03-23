İstanbul merkezli ihale operasyonunda 60 işi gözaltına alındı İstanbul merkezli 5 ilde operasyonda 60 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 31 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'ihaleye fesat karıştırma' suçuna yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenledi.

İstanbul, Diyarbakır, Kırklareli, Samsun, Erzincan'da yapılan baskınlarda aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

9 kişi tutuklandı

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gözaltına alınanlardan 29'unun emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldığı belirtilirken 31 kişinin ise adliyeye sevk edildiği vurgulandı.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 22 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.