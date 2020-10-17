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- İstanbul merkezli kaçak nargile tütünü operasyonu: 52 gözaltı
İstanbul merkezli kaçak nargile tütünü operasyonu: 52 gözaltı
- İHA
- 17.10.2020 - 08:45
- Güncelleme : 17.10.2020 - 08:45
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte nargile tütünü imalathanelerine yönelik çalışma başlattı.
8 İLDE 145 ADRESE BASKIN
Yapılan çalışmaların ardından İstanbul merkezli 8 ilde 145 adrese 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli kaçak nargile tütünü operasyonu: 52 gözaltı
52 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Operasyon sonucu 52 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sağlıksız koşullarda üretilip piyasaya sürüldüğü tespit edilen yüklü miktarda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Öte yandan Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Çamlıca Sokak’ta yapılan baskında müstakil evi kaçak tütün imalathanesine çeviren 1 şüpheli, adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen adresler arasında Başakşehir ve Esenyurt ilçeleri de bulunurken polis ekiplerinin çalışması sürüyor.