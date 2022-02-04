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    İstanbul merkezli sahte dolar operasyonu

    Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte dolarları banka yoluyla piyasaya sürdüğü tespit edilen 11 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.02.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 09:48
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    İstanbul merkezli sahte dolar operasyonu

    Emniyet güçleri, sahte dolarları banka yoluyla piyasaya süren şüphelilere yönelik ihbar aldı.

    Ekipler, olay üzerine İstanbul merkezli 2 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

    11 KİŞİ GÖZALTINDA

    Adreslere yapılan baskında, 11 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü

    İstanbul merkezli sahte dolar operasyonu #1


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