İstanbul merkezli sahte dolar operasyonu

Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte dolarları banka yoluyla piyasaya sürdüğü tespit edilen 11 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet güçleri, sahte dolarları banka yoluyla piyasaya süren şüphelilere yönelik ihbar aldı.

Ekipler, olay üzerine İstanbul merkezli 2 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Adreslere yapılan baskında, 11 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü