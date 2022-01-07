Euro
15.7203
0.48%
Dolar
13.8848
0.31%
Altın
799.9250
0.80%
Borsa
2,004.50
-0.15%
Bitcoin
586.855
-2.36%
BTXN Coin
32.63
0.61%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    İstanbul merkezli sosyal medya dolandırıcılarına operasyon

    Sosyal medya uygulaması Twitch üzerinden açtıkları canlı yayınlarla, çalıntı kredi kartlarının bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 39 şahıs, emniyet ekipleirnce adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 16:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul merkezli sosyal medya dolandırıcılarına operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya uygulaması Twitch üzerinden canlı yayın yapan ve canlı yayına katılan kişilerin, çalıntı kredi kart bilgilerini kullanarak düzenli bağış yaptıkları yönünde ihbar aldı.

    ÇALINTI KREDİ KARTIYLA UYGULAMA ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ

    Hareket geçen siber polisi, şüphelilerin çalıntı kredi kartları ile uygulama üzerinden para transferi gerçekleştirip, ödemeleri yayın sahibiyle aralarında paylaştıklarını tespit etti.

    İstanbul merkezli sosyal medya dolandırıcılarına operasyon

    11 İLDE OPERASYON

    Operasyon için düğmeye basan ekipler,  İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de operasyon düzenledi.

    İstanbul merkezli sosyal medya dolandırıcılarına operasyon #1

    39 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusu tamamlanan 39 şüpheliden 33 emniyet müdürlüğünden, 6'sının da çocuk şubeden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

    KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN 5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

    Soruşturma kapsamında 2 kişi emniyetten,3 kişi de koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

    İstanbul merkezli sosyal medya dolandırıcılarına operasyon #2

    İstanbul merkezli sosyal medya dolandırıcılarına operasyon #3

    İstanbul merkezli sosyal medya dolandırıcılarına operasyon #4


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir