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- İstanbul merkezli sosyal medya dolandırıcılarına operasyon
İstanbul merkezli sosyal medya dolandırıcılarına operasyon
- DHA
- 07.01.2022 - 16:22
- Güncelleme : 07.01.2022 - 16:26
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya uygulaması Twitch üzerinden canlı yayın yapan ve canlı yayına katılan kişilerin, çalıntı kredi kart bilgilerini kullanarak düzenli bağış yaptıkları yönünde ihbar aldı.
ÇALINTI KREDİ KARTIYLA UYGULAMA ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ
Hareket geçen siber polisi, şüphelilerin çalıntı kredi kartları ile uygulama üzerinden para transferi gerçekleştirip, ödemeleri yayın sahibiyle aralarında paylaştıklarını tespit etti.
İstanbul merkezli sosyal medya dolandırıcılarına operasyon
11 İLDE OPERASYON
Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de operasyon düzenledi.
39 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusu tamamlanan 39 şüpheliden 33 emniyet müdürlüğünden, 6'sının da çocuk şubeden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN 5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Soruşturma kapsamında 2 kişi emniyetten,3 kişi de koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.