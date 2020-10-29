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    İstanbul'da terör operasyonları

    İstanbul'da bir çok ilçede, DHKP-C terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
    • DHA
    • 29.10.2020 - 07:41
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 07:42
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    İstanbul'da terör operasyonları

     

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Kağıthane ve Eyüpsultan'ın da bulunduğu bir çok ilçede DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

    Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 02:00 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Eyüpsultan ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi, Metin Sokak'ta bulunan 4 katlı bina oldu.

    İstanbul da terör operasyonları #1

    ÖZEL HAREKAT POLİSİ ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALDI

    Operasyona destek veren Özel Harekat Polisleri, şüphelilerin bulunduğu binaya girdi. Baskının ardından bina etrafında Özel Harekat Polisleri güvenlik önlemi aldı.

    İstanbul da terör operasyonları #2

    ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da emniyete götürüldü.

    İstanbul da terör operasyonları #3

    İstanbul da terör operasyonları #4

    İstanbul da terör operasyonları #5

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