İstanbul merkezli üç ilde hırsızlık operasyonu: 7 kişi tutuklandı Kasa hırsızlarına yönelik 3 ilde 20 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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DHA

Yurt genelinde hırsızlara yönelik operasyonlar devam ediyor.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerlerinde hırsızlık yapan bir çeteyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Hırsızlık anları kameralara yansıdı

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bazı işyerlerinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

Görüntülerde işyerlerindeki kepenkleri kıran şüphelilerin içeri girdikten sonra para, döviz ve altın ziynet eşyalarını çaldıkları görüldü.

Şüphelilerin açamadıkları çelik para kasalarını, sürükleyerek dışarı çıkarttıkları anlar da kameraya yansıdı.

20 adrese eş zamanlı operasyon

Görüntüler kullanılarak yapılan tahkikat sonucu şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi.

Savcılıktan alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul'un Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Eyüpsultan, Bahçelievler ilçelerinde ve Tekirdağ ile Kocaeli illerinde tespit edilen 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Yakalanan 11 kişiden 7'si tutuklandı

Yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 11 farklı hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi.

Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'suç işlemek amacı ile örgüt kurmak', 'nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)