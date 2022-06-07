İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

Emniyet güçlerinin 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 16 kişi yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmalar sürüyor.

DHA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla ve Zonguldak'ta operasyon gerçekleştirildi.

7 adrese baskın yapıldı

Operasyon kapsamında Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye ve Çekmeköy'de belirlenen adreslere baskın yapıldı.

16 kişi yakalandı

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. 1 şüphelinin ise farklı suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Yapılan aramalarda ise sentetik cannobinoid (bonzai), kokain, metamfetamin ve Hint keneviri ele geçirildi.