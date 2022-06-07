Petrol
119.87
0.30%
Euro
17.8128
0.40%
Dolar
16.6489
0.46%
Altın
984.9
0.42%
Borsa
2648
0.00%
Bitcoin
494.361
-4.53%
BTXN Coin
11.52
-3.67%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

    Emniyet güçlerinin 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 16 kişi yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
    • 07.06.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 09:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturmalar sürüyor.

    DHA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla ve Zonguldak'ta operasyon gerçekleştirildi.

    7 adrese baskın yapıldı

    Operasyon kapsamında Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye ve Çekmeköy'de belirlenen adreslere baskın yapıldı.

    16 kişi yakalandı

    Operasyonda 16 şüpheli yakalandı. 1 şüphelinin ise farklı suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

    Yapılan aramalarda ise sentetik cannobinoid (bonzai), kokain, metamfetamin ve Hint keneviri ele geçirildi.

    İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    'Buğday üretimi bütün ihtiyaçları karşılayacak'
    Ekonomi

    'Buğday üretimi bütün ihtiyaçları karşılayacak'

    Görüş Bildir