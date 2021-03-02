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- İstanbul metrosunda elektrik telleri havai fişek gibi patladı
İstanbul metrosunda elektrik telleri havai fişek gibi patladı
- İHA
- 02.03.2021 - 09:49
- Güncelleme : 02.03.2021 - 09:53
İstanbul M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda korku dolu anlar yaşandı.
Elektrik telleri ardı ardına havai fişek gibi patladı.
SEFERLER AKSADI
Patlamalar, metro seferlerinin aksamasına neden oldu. Güvenlik nedeni ile seferler bir sürliğine durduruldu.
HIRSIZLAR KESTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olayın hırsızlık sonucu gerçekleştiği duyurdu.
ARIZA GİDERİLDİ
Yaşanan olay sonrası seferler bir süre Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılabildi.
Arızanın giderilmesi ile seferler normale döndü.
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
İBB tarafından olay yerinde bulunan kerpetenin fotoğrafları ile patlama anına ilişkin kamera kayıtları paylaşıldı.
Paylaşımda, “Hırsızlar Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda kabloları kesti. Seferler sadece Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapılıyor.” notu düşüldü.
İstanbul metrosunda elektrik telleri havai fişek gibi patladı İZLE