Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul metrosunda elektrik telleri havai fişek gibi patladı

İstanbul metrosunda elektrik telleri havai fişek gibi patladı

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nda kesilmiş haldeki elektrik telleri havai fişek gibi patlayınca, seferler bir süreliğine durduruldu. İBB, kablonun hırsızlar tarafından kesildiğini duyurdu.