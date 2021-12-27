İstanbul metrosundaki bıçaklı saldırgan hakim karşısına çıktı

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'ya bıçak çekerek tehditler savuran Emrah Yılmaz'ın, tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

İstanbul'da yaşayan Emrah Yılmaz, 24 Kasım'da Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla tartıştığı Senanur Damgacı ve annesine hakaret ve tehdit yağdırmıştı.

Saldırgan Yılmaz, olay sonrası ise tutuklanmıştı.

"Silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanan Yılmaz hakkındaki soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, aylık tutukluluk incelemesi için şüpheli Emrah Yılmaz'ın bu halinin devamına karar verilmesi talebiyle dosyayı nöbetçi hakimliğe gönderdi.

"PİŞMANIM"

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği de duruşma yaparak Yılmaz'ın, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla beyanını aldı.

Eski savunmalarının tekrar eden Yılmaz, "Yaptığım olaydan pişmanım.

"BENİ KARŞI TARAF KIŞKIRTTI"

Olay karşı tarafın kışkırtmasıyla bu hale gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Hakimlik, Emrah Yılmaz'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunmasını ve kaçma şüphesinin olmasını göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Kadıköy metrosunda dehşete düşüren görüntü