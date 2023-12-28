İstanbul Pendik'te araçların üzerine çimento dökerek kaçan kamyon sürücüsü yakalandı İstanbul Pendik'te şoförünün ani fren yapmasıyla hafriyat kamyonundaki çimento, park halindeki servis minibüsüne ve yoldaki otomobilin üzerine döküldü. Polis ekiplerince yakalanan sürücüye 4 bin 559 lira para cezası uygulandı.

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İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde çimento yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü cadde üzerinde ilerlediği esnada park etmek üzere olan hafif ticari araca çarpmamak için ani fren yapınca kamyonun dorsesinde bulunan çimento, park halindeki servis minibüsü ile seyir halindeki otomobilin üzerine ve yola döküldü.

Olayda yaralanan olmazken kamyon sürücüsü durmadan olay yerinden kaçtı.

Yakalandı

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde gün içerisinde yakalanan B.D. isimli kamyon sürücüsü hakkında 'trafik kazasına karışanların yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılması' maddesinden 1979, 'yükünü karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, kayacak, akacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek' maddesinden 909, 'farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak' maddesinden 1671 lira olmak üzere toplam 4 bin 559 lira cezai işlem uygulandı.

Kamyon trafikten men edildi

Ayrıca B.D. isimli sürücü hakkında 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek ve mala zarar vermek' suçlarından adli işlemler başlatılırken hafriyat kamyon trafikten men edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)