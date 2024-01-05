İstanbul Pendik'te doğalgaz borusu patladı: Bina tahliye edildi İstanbul Pendik'te bir binanın giriş katında bulunan doğalgaz borusu patladı. Yükselen alevler nedeniyle iki katlı bina tahliye edildiği olayda ölen veya yaralanan olmadı.

İHA

İstanbul'un Pendik ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katından geçen doğalgaz borusu sebebi bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı.

Çıkan alevler bir anda büyüdü.

Çıkan sesler nedeniyle çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bina boşaltıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken binada bulunan kişiler de polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildi.

Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Apartmandaki doğalgaz hatlarını kontrol etmesi için olay yerine uzman ekipler çağırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)