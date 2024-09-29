İstanbul Pendik’te bir market kasa kasa patatesi çöpe döktü Bir zincir marketin manav bölümündeki patateslerin, yine market çalışanları tarafından kasa kasa çöp konteynerine attığı görüntüleri tepki çekti.

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İHA

Zaman zaman çeşitli gıda ürünlerinin çöpe döküldüğü görüntüler gündeme geliyor.

İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir alışveriş merkezinde de kasalarca patates çöpe dökülürken görüntülendi.

Pendik Kavakpınar Mahallesinde bulunan alışveriş merkezi çalışanları henüz bilinmeyen bir nedenle kasa kasa patatesi çöpe döktü.

Görüntüler vatandaşın tepkisine yol açtı.

"UCUZ VERİN MİLLET YESİN"

Görüntüler vatandaşın tepkisine yola açarken, görüntüleri kayda alan vatandaş, “Millete ucuz vermek yerine çöpe dökün, ucuz verin millet yesin ne var yani.” diye tepki gösterdi.

Konuyla ilgili zincir marketten henüz bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)