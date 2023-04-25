İstanbul Pendik'te kırmızıda geçen İETT otobüsü kazaya neden oldu: Çok sayıda yaralı var İstanbul Pendik'te kırmızı ışıkta geçmeye çalışan İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

İHA İstanbul'da yaşanan İETT otobüsü kazalarına bir yenisi daha eklendi. Akşam saatlerinde Pendik ilçesi Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda kırmızı ışıkta geçmeye çalışan İETT otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcular savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Çok sayıda yaralı var Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastanelere kaldırdı Kaza sonucu çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluşurken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.