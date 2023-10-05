DHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde evlerinden top oynamak için çıkan Berat Sağın (7), Baran Sağın (9), Batuhan Sağın(11) kardeşlerden bir süre haber alınamadı.

Pazartesi kaybolan 3 kardeşten acı haber kısa sürede geldi.

Kaybolan kardeşlerin cansız bedenleri, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde bulundu.

Yaşanan olayda ihmal olduğunu söyleyen acılı baba Ayvaz Sağın, çocuklarının hayatını kaybettiği inşaat alanında konuştu.

Evlatlarının cansız bedenlerini su temelinde bulan Sağın, ihmal sonucu çocuklarını kaybettiğini söylerken, inşaatın çevresinin kapatılması gerektiğini ifade etti.

"Biri girmiş alamayınca diğerleri de müdahale etmiş"

Olayı anlatan baba Ayvaz Sağın, şunları söyledi:

Her şey ortada görünen burada. İhmal. 50 santim yok. Çocuk giriyor göründüğü kadarıyla zaten dibi gözüküyor. Çocuğun topu düşüyor çocuk giriyor ama asansör boşluğu çukuru var 2 metre derinliğinde o taşın düştüğü yerde. Çocukların topu da şansa oraya gidiyor. Almaya çalışırken biri düşüyor, diğerleri de onu tutayım derken düşüyorlar üçü birden o çukurda rahmetli oluyorlar. Topa ulaşamayınca, müdahale etmişler demek ki. Biri girmiş alamayınca diğerleri de müdahale etmiş. Hava soğuk, elbiselerle suya mı gireceklerdi? Mantıklı değil. Buradan bakınca sac yok. Burada bir yol çalışması olmuş, 50 santimlik sac da kaybolmuş, dümdüz zemin olmuş. Çocuk ne yapsın, düşmüş boğulmuş.

"Suyun ilerisine gitmediklerini ilerlemediklerini gördük"

Arama çalışmalarını anlatan Sağın, şöyle devam etti:

"Çok büyük ihmal var baktığın zaman"

Baba Ayvaz Sağın, şu ifadelere yer verdi:

O gün çocuklar bu taraftan yürümeyi tercih etmiş. Arkamızda da yeni yapılan okular var bu bölgede. Çok büyük ihmal var baktığın zaman. Benim çocuğum gitti artık geri dönüşü yok.



Herkesin çocukları bizim çocuklarımız .Buradan geçerken yine bir çocuk gelip buradan düşse bunun hesabını kim verecek? Hala aynı şekilde duruyor, hala güvenlik yok, hala önlem yok, su hala burada.



O çukur da üstü açık şekilde hala duruyor. O iki metrelik asansör boşluğu da duruyor. 30 santim var gölge gibi gözüküyor orada ve hala yanıltıcı .Ben de gitsem ben de oraya düşeceğim.