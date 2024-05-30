İstanbul Sancaktepe'de silahlı saldırı: 1 yaralı

İHA
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi İnönü Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler bir tekel bayisine silahla ateş açtı.
Açılan ateş sonucu tekel bayisinde işletmecilik yapan Cemile G. yaralandı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralının urumu iyi
Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği yerde bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışması yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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