İstanbul Sarıyer’de kanlı pusu: 2 ölü Motosikletle seyreden 2 kişiye, pusu kuruldu, kalaşnikoflu saldırı düzenlendi. Kanlı saldırıda motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde 14 kalaşnikof kovanı ve tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

İHA

Dün gece İstanbul’un Sarıyer ilçesi karıştı.

Bahçeköy Orman Yolu’nda 10 AID 542 plakalı motosikletle seyreden sürücü Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana’nın önü, pusu kuran saldırganlar tarafından kesildi.

Kalaşnikoflu saldırı

2 kişi, kalaşnikofla kurşun yağmuruna tutuldu.

Saldırganlar kayıplara karışırken, Ateş ile Zana yere yığıldı.

2 genç, minibüsle hastaneye kaldırıldı

Silah sesini duyan mesire alanındaki güvenlik görevlileri, durumu hemen polise bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye varan ekipler, saldırıya uğrayan 2 kişinin beyaz bir minibüs ile hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaştı.

14 adet kovan ile tabanca bulundu

Bu arada olay yeri inceleme ekipleri de, yol kenarında 14 adet kovan ile tabanca ele geçirdi.

Öte yandan Maslak’taki özel bir hastaneye götürüldüğü belirlenen Ateş ve Zana’nın hayatını kaybettiği, saldırı sırasında Burak E.’nin de elinden yaralandığı belirlendi.

Korkunç cinayetler sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.

Hastane önünde denetim

Motosikletli gençlerin cenazesinin bulunduğu hastaneye giden polis, denetim sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

İçindeki Mesut A.’nın üstünü arayan polis, ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

2 şüpheli gözaltına alındı

Ayrıca hastaneden çıkan bir şahıstan şüphelenen polis, park halindeki araçtan silah alan Burhan Ü.’nün de üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şahıs, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.