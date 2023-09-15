İstanbul Sarıyer'de kaybolan dalgıcın cesedini günler sonra balıkçılar buldu İstanbul Sarıyer'de Boğaz'a dalış yaptıktan sonra kaybolan dalgıcın cesedi 3 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu.

DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy sahilinde geçtiğimiz salı günü Boğaz'da dalış yapan 31 yaşındaki İsa Kulaç, uzun süre sudan çıkmayınca olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

3 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Kulaç'a ulaşılamadı.

Balıkçılar buldu

Yeniköy açıklarında avlanan balıkçılar deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Cansız beden kanca yardımıyla balıkçı teknesine alınarak sahile çıkarıldı.

Kendisini tanıyan bir otoparkçı cesedin İsa Kulaç'a ait olduğunu teşhis etti.

Denizde kaybolmasından 3 gün sonra bulunan Kulaç'ın cesedi incelenmek üzere Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)