İstanbul sokakları karıştı: Fatih'te yol verme kavgası kamerada Ara sokakta yaşanan yol verme tartışmasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Trafikte kavgasız bir gün yok... Bu kez olayın adresi İstanbul. Sokağın başında birbirine yol vermeyen iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Araçtan inen 3 kişi, içerisinde aile bulunan diğer otomobilin yanına gitti. Tartışma yumruklu kavgaya döndü Karşılıklı hakaretlerin edildiğini duyan mahalleli olaya müdahil oldu. Vatandaşların da karıştığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki bazı vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi. Olay kamerada Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin gelip aracın kaputa vurduğu görülüyor. Daha sonra olaya dışarıdan dahil olan bir kişinin yumruk atmasıyla tartışma kavgaya dönüşüyor. Kavgayı gören vatandaşlar, tartışan tarafları ayırmak için araya giriyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Google News

Abone Ol