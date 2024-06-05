İstanbul Sultanbeyli'de bisikletli çocuğa otomobil çarptı İstanbul Sultanbeyli'de yokuş aşağı bisikletle ilerleyen çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeki kadın sürücü şeridine geçen bisikletli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bisikletli çocuk metrelerce havalanarak savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşananlar kamerada

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde yokuş aşağı hızla bisiklet süren çocuğa otomobilin çarptığı, çarpmanın etkisiyle çocuğun savrulduğu görülüyor.

Mahalle sakinlerinden Aysima Öztürk, "Çocuk burada bisiklet sürüyordu. Sürücü, normal hızıyla ilerlediği esnada bisikletli çocuğa çarptı. Çocuk çarpmanın şiddeti ile savruldu. Bir anda ortalık karıştı. Çocuğu hemen hastaneye kaldırdılar. Sağlık durumu iyi. Burası okul bölgesi olmasına rağmen bazı sürücüler araçları çok hızlı sürüyor. Bu nedenle ara sıra bu tarz olaylar yaşanıyor" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)