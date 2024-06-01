İstanbul Sultanbeyli'de kaza sonrası sürücüler kavga etti İstanbul Sultanbeyli'de iki aracın karıştığı kaza sonrası sürücüler arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde isimleri öğrenilemeyen ticari taksi şoförü kırmızı ışıkta durduğu sırada seyir halindeki bir otomobil duramayarak ticari taksiye çarptı.

Kazada yaralanan olmazken sürücüler arasında tartışma çıktı.

Çevredeki diğer vatandaşlar tarafından iki sürücü sakinleştirildi.

Yaşananlar kamerada

Tartışma anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)