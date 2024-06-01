İHA
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde isimleri öğrenilemeyen ticari taksi şoförü kırmızı ışıkta durduğu sırada seyir halindeki bir otomobil duramayarak ticari taksiye çarptı.
Kazada yaralanan olmazken sürücüler arasında tartışma çıktı.
Çevredeki diğer vatandaşlar tarafından iki sürücü sakinleştirildi.
Yaşananlar kamerada
Tartışma anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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