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İstanbul Sultangazi Meydanı'nda el yapımı bomba ele geçirildi

İstanbul Sultangazi Meydanı'nda el yapımı bomba ele geçirildi Sultangazi Meydanı'nda bir poşette kablo gören hurdacının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheli paketin içinde el yapımı bomba ele geçirdi. Etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere emniyete götürüldü.