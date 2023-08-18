İstanbul Sultangazi'de bir kişinin öldüğü kaza kamerada İstanbul Sultangazi'de bir kişinin yaşamını yitirdiği kaza tünelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan Cebeci Tüneli'nin Ankara istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Abdülkadir Bayraktutar'ın kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünelin duvarına çarptı.

Otomobilde sıkışan 55 yaşındaki Abdülkadir Bayraktutar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de bulunan Yenidoğan Serdarspor Kulübü'nün başkanı olduğu öğrenilen Bayraktutar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Kaza anı tünelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde tünel içinde ilerleyen otomobilin bir anda tünelin duvarına çarptığı görülüyor.