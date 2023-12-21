İstanbul Sultangazi'de büfeye saldırı düzenlendi Şüpheliler, büfeye art arda saldırılar gerçekleştirdi. İşletme sahibi, saldırganları tanıdığını belirterek “Can güvenliğimiz yok” dedi.

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İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir büfe peş peşe hedef alındı.

Şüpheliler, dört ay içinde iki kez büfeye taşlı ve silahlı saldırı düzenledi. Üçüncü saldırıda ise silahla ateş edip kaçtılar.

Esentepe Mahallesi’nde yaşanan olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

İddiaya göre Ramazan Karataş'ın işletmeciliğini yaptığı büfeye daha önce yapılan saldırıdan yaklaşık bir ay sonra gece saatlerinde müşteri olarak gelen şahıslar, önce çay içti sonra ise büfe kapanınca taş atarak zarar verdi.

İş yerine zarar verdiler, otomobilin camlarını kırdılar

İş yerine zarar veren şüpheliler, öte yandan büfe sahibinin otomobilinin de camlarını kırdı. Üçüncü saldırılarında büfenin önünde oturan iki müşteriyi olay yerinden uzaklaştıran şüphelilerden biri, iş yerine silahla ateş açtı.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda saldırganlar daha sonra hızla kaçarak uzaklaştı.

Saldırganların büfeye taş atarak zarar verdikleri ve silahla ateş ettikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Büfe sahibi Karataş, saldırganların kimliğinin belli olduğunu iddia etti.

“Can güvenliğimiz yok”

Büfenin işletmeciliğini yapan Ramazan Karataş, şöyle dedi:

Adamları tanıyoruz zaten. Saat 23.30 gibi burada çekirdek ve çay verdim. İçtiler, ben dükkanı kapattıktan sonra eve gittim. Ertesi gün geldim, dükkanımı taşlamışlar. Kendileri de gelip söylediler ‘ben yaptım’ diye. Görüntüleri de var. Karakola da iki defa gittik.



Üçüncü sefer gidiyoruz. Adamları tanıyoruz, mahallede oturuyorlar. Her gün buralarda dolaşıyorlar. Sonuçta burası üçüncü defadır saldırıya uğruyor. Şahıslar şu anda mahallede geziyor. Karakola gittim, bana bilgisayardan fotoğraflarını gösterdiler. ‘Bunlar mı dediler?’ diye sordular, ben de ‘evet’ dedim. Bizim can güvenliğimiz yok.

Olay anı kamerada

Farklı zamanlarda 3 defa saldırıya uğrayan iş yeri zarar görürken saldırganların iş yerine taş ve silah ile saldırdıkları an güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde farklı zamanlarda iş yerinin önüne gelen saldırganların taş attıkları ve silahla ateş açarak kaçtıkları görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)