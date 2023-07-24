İstanbul Sultangazi'de ev sahibi kiralık evinde yorgana sarılı kadın cesedi buldu İstanbul Sultangazi'de kiracısının çıktığı evi temizlemek için giden ev sahibi bazanın altında yorgana sarılı kadın cesediyle karşılaştı. Cesedin iki haftadır evde olduğu anlaşılırken ölü bulunan kadının kocası ve oğlunun evden 10 gün önce ayrıldığı öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Sultangazi ilçesinde akıllara durgunluk veren olay... Kiracılarının çıkmaları nedeniyle daireyi görmek ve temizlemek için Yayla Mahallesi'ndeki eve giden ev sahibi bazanın altında yorgana sarılı halde kadın cesedi buldu. Şoke olan ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İki haftadır evdeymiş Yapılan incelemede cesedin iki haftadır evde olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Cesedi bulunan kadının kocası ve oğlunun 10 gün önce evden ayrılan kiracılar olduğu öğrenildi.