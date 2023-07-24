İHA

İstanbul'un ilçesinde akıllara durgunluk veren olay...

Kiracılarının çıkmaları nedeniyle daireyi görmek ve temizlemek için Yayla Mahallesi'ndeki eve giden ev sahibi bazanın altında yorgana sarılı halde kadın cesedi buldu.

Şoke olan ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İki haftadır evdeymiş

Yapılan incelemede cesedin iki haftadır evde olduğu anlaşıldı.

İstanbul Sultangazi'de ev sahibi kiralık evinde yorgana sarılı kadın cesedi buldu

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Cesedi bulunan kadının kocası ve oğlunun 10 gün önce evden ayrılan kiracılar olduğu öğrenildi.