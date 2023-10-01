İstanbul Sultangazi'de park halindeki kamyonetin camlarını kırdı Bir kişi Sultangazi'de park halindeki kamyonetin camlarını parke taşı ile kırdı. Kamyonetin sürücüsü olduğu iddia edilen şahsın bu eylemi, aracın çalışmaması nedeni ile sinirlendiği için yaptığı sanılıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul Sultangazi'de kamyonet sürücüsü olduğu iddia edilen bir kişi, park halindeki kamyonetin camlarını kırdı. Olay, dün gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir kamyonetin yanına gelen bir kişi, kaldırımdan söktüğü taşı kamyonetin ön camına doğru fırlattı. Kamyonetin ön camına kaldırım taşı fırlattı Kaldırım taşını defalarca kamyonetin ön camına fırlatan kişi aracın ön camını kırdı. Ardından kamyonetin yandaki camlarına da kaldırım yaşı fırlatan şüpheli, diğer camların da kırılmasına neden oldu. Camları kırarken vatandaş görüntüledi O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelinin kamyonetin sürücüsü olduğu ve aracın çalışmaması üzerine sinirlenerek camları kırdığı öne sürüldü. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)