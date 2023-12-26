İstanbul Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 1 yaralı İstanbul Sultangazi'de otomobiline başka bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açılan 1 kişi yaralandı.

DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir cenaze törenine katılan Ali K. ile arkadaşı Murat Y.'nin bulunduğu otomobile başka bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Ali K.'nin vurularak yaralandığı olay nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi yok

CHP Sultangazi Gençlik Kolları Başkan Vekili olduğu belirtilen Ali K.'nin hastanedeki ameliyatının başarılı geçtiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ali K.'nin yakınları ve bazı partililerin hastane önündeki bekleyişi sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)