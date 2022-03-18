TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle 1 kamyon, 2 kamyonet ve 2 binek aracın karıştığı iki ayrı kazada 1’i ağır toplam 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı trafik kazalarına neden oldu.

Yaşanan kazada verilen bilgilere göre; 34 JU 6050 plakalı kamyon sürücüsü yoğun kar yağışı nedeniyle aniden yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen 47 KS 138 plakalı kamyonet ve 52 AK 114 plakalı kamyonet aniden durunca üç araç çarpıştı.

1'İ AĞIR 4 YARALI HASTANE KALDIRILDI

Kazada kamyonetlerde bulunan 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kazanın yaklaşık 100 metre gerisinde ise aniden fren yapan iki otomobil çarpıştı. Bu kazada da 1 kişi yaralandı. 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul TEM Otoyolu'nda kaza

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yaşanan kaza sonrasında TEM İstanbul istikametinde trafik durdu. Ekiplerin çalışmasıyla trafik kontrollü şekilde akmaya başlarken, oluşan trafik yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi.