İstanbul tersaneler bölgesinde gemide patlama! 1 ölü, 1 yaralı Tuzla'da bulunan bir geminin atık deposunda yaşanan patlama nedeniyle bir işçi hayatını kaybederken bir işçi de yaralandı.

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ensonhaber.com

İstanbul'un Tuzla ilçesinde patlama sesi duyuldu.

İlçedeki tersaneler bölgesinde bulunan bir geminin atık deposunda patlama meydana geldi.

Olay sabah 10.30 sıralarında yaşandı.

Gaz sıkışması oldu

Tersanede çalışmak üzere 2 işçi, geminin deposuna girdi.

Çalışma sırasında depoda gaz sıkışması olunca şiddetli bir patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.

1 ölü, 1 yaralı

Patlama meydana gelen noktada yapılan incelemede 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Patlama meydana gelen gemide olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri, patlamayla ilgili inceleme başlattı.

Valilik'ten açıklama

İstanbul Valiliği tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "14.08.2023 Pazartesi günü saat 10.30 sularında Tuzla ilçemiz Tersaneler bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiştir. Patlamada bir işçi hayatını kaybetmiş olup, bir işçi de hafif şekilde yaralanmıştır. Olaya itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etmiş, yaralı işçi tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.