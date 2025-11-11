Abone ol: Google News

İstanbul-Tokat seferi yapan uçak, Samsun’a zorunlu iniş yaptı

İstanbul-Tokat seferi yapan yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle Tokat Havalimanı’na inemeyip Samsun’a zorunlu iniş yaptı; uçağın pisti iki kez pas geçtiği bildirildi.

  • İstanbul'dan Tokat'a giden uçak, şiddetli rüzgardan dolayı Samsun'a iniş yaptı.
  • Uçak, Tokat pisti üzerine iniş denemesinde iki kez başarısız oldu.
  • Yolcular, Samsun'dan otobüs ve taksilerle Tokat'a taşındı.

İstanbul’dan Tokat’a giden yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

UÇAK, PİSTİ 2 KEZ PAS GEÇTİ

Alınan bilgilere göre, sefer sayısı VF3318 olan Boeing 737 tipi uçak, Tokat Havalimanı’na inmeye çalışırken şiddetli rüzgar nedeniyle pisti iki kez pas geçti.

SAMSUN'A İNEN UÇAKTAKİ YOLCULAR, KENT MERKEZİNDE

Uçak, güvenlik gerekçesiyle Tokat yerine Samsun Çarşamba Havalimanı’na yönlendirildi.

Samsun’a sorunsuz şekilde inen uçaktaki yolcular, otobüs ve taksilerle kent merkezine götürüldü.

