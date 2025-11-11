İstanbul-Tokat seferi yapan uçak, Samsun’a zorunlu iniş yaptı

- İstanbul'dan Tokat'a giden uçak, şiddetli rüzgardan dolayı Samsun'a iniş yaptı.
İstanbul’dan Tokat’a giden yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.
UÇAK, PİSTİ 2 KEZ PAS GEÇTİ
Alınan bilgilere göre, sefer sayısı VF3318 olan Boeing 737 tipi uçak, Tokat Havalimanı’na inmeye çalışırken şiddetli rüzgar nedeniyle pisti iki kez pas geçti.
SAMSUN'A İNEN UÇAKTAKİ YOLCULAR, KENT MERKEZİNDE
Uçak, güvenlik gerekçesiyle Tokat yerine Samsun Çarşamba Havalimanı’na yönlendirildi.
Samsun’a sorunsuz şekilde inen uçaktaki yolcular, otobüs ve taksilerle kent merkezine götürüldü.