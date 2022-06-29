Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul trafiğinde şaşırtan anlar: Motosiklet çeken aracın bagajından çıktı

İstanbul trafiğinde şaşırtan anlar: Motosiklet çeken aracın bagajından çıktı

Kartal’da bir sürücü, yolda kalan motosikletliyi aracına bağladığı halatla çekti. O esnada aracın bagajından çıkan bir kişi, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.