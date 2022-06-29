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    İstanbul trafiğinde şaşırtan anlar: Motosiklet çeken aracın bagajından çıktı

    Kartal’da bir sürücü, yolda kalan motosikletliyi aracına bağladığı halatla çekti. O esnada aracın bagajından çıkan bir kişi, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 29.06.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 13:30
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    İstanbul trafiğinde şaşırtan anlar: Motosiklet çeken aracın bagajından çıktı

    İstanbul Kartal'da dün öğle saatlerinde bir araç sürücüsü, yol üzerinde arıza yapan motosikletliyi aracına bağladığı halatla çekti.

    Aracın motosikleti çektiği esnada otomobilin bagaj kısmında görünen bir kişi ise dikkatlerden kaçmadı.

    Bagajdan çıktı, görenler şaşırdı

    Bagaj kısmından çıkan şahıs, yolda kalan motosikletliyi görüntülendi. Yaşanan o anlar, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İHA'nın aktardığına göre görüntülerde, bir otomobil sürücüsünün motosikletliyi halat yardımıyla çektiği ve aracın bagaj kısmından çıkan kişinin ise o anları cep telefonu ile kayda aldığı görülüyor.

    İstanbul trafiğinde şaşırtan anlar: Motosiklet çeken aracın bagajından çıktı VİDEO

    İstanbul trafiğinde şaşırtan anlar: Motosiklet çeken aracın bagajından çıktı #1

    İstanbul trafiğinde şaşırtan anlar: Motosiklet çeken aracın bagajından çıktı #2

    İstanbul trafiğinde şaşırtan anlar: Motosiklet çeken aracın bagajından çıktı #3


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