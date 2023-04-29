İstanbul trafiğinde tehlikeli görüntüler: Aracın kapısını açtı, skuter ile tehlikeye davetiye çıkarttı Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde gündüz saatlerinde çekilen 2 görüntünün trafiği tehlikeye soktuğu görülürken, 1'inde ise muhabbet kuşunu başında taşıyarak motosiklet kullanan sürücü yüzleri gülümsetti.

DHA

Trafikte yapılan kural ihlalleri kazaya yol açıyor.

O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılıyor ve büyük tepki çekiyor.

Bu kez görüntüler İstanbul'da kaydedildi.

Tehlikeye davetiye çıkarttı

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, seyir halindeki aracın açık olan kapısından ayağını dışarı çıkararak ile yolculuk yaptı.

Dakikalarca bu şekilde yolculuk yapan şahıs, tehlikeye davetiye çıkarırken, o anlar saniye saniye kaydedildi.

Muhabbet kuşuyla yolculuk

Bağcılar'da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, kafasındaki muhabbet kuşu ile yolculuk yaptı.

O anları gören çevredekiler tebessüm etti.

Basın Ekspres yolunda ilerleyen elektrikli skuter sürücüsü, uzun süre araçların arasında yolculuk yaptı.

İşte o anlar...