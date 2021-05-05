İstanbul trafiğinde tehlikeye neden olan sürücülere ceza kesildi

İstanbul trafiğinde tehlikeye neden olan sürücülere ceza kesildi

Trafikte tehlikeye yol açan 10 sürücüye 17 bin TL para cezası verildi.

İstanbul'da denetimlerini artıran polis ekipleri, trafikte tehlikeye neden olan sürücüleri tespit ederek yakın takibe aldı.

Tespit edilen sürücüler ceza yemekten kurtulamadı.

POLİS CEZAYI KESTİ

Polis tarafından durdurulan 10 sürücüye makas atmak suçundan bin 339’ar TL, 8 sürücüye yakın takip suçundan 144’er TL, 2 sürücüye emniyet şeridini kullanarak araç geçmek suçundan bin 339’ar TL, 2 sürücüye saygısızca araç kullanmak suçundan 144’er TL olmak üzere toplamda 17 bin 508 TL para cezası uygulandı.



