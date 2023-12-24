İstanbul Tuzla'da tersanedeki gaz kapağının patladığı anlar kameraya yansıdı

İHA
İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir tersanede faciadan dönüldü.
Tersanede işçilerin çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle tersanenin iskelesinde yer alan gaz kapağı büyük bir gürültüyle patladı.
Olayda ölen veya yaralanan olmazken iskelede çalışan işçiler patlama sırasında ölümden döndü.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşananlar kamerada
Tersanedeki gaz kapağının adeta bomba gibi patladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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