İstanbul Tuzla'da tersanedeki gaz kapağının patladığı anlar kameraya yansıdı İstanbul Tuzla'da tersanede işçilerin çalıştığı sırada gaz kapağı patladı. İşçiler ölümden dönerken patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İHA

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir tersanede faciadan dönüldü.

Tersanede işçilerin çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle tersanenin iskelesinde yer alan gaz kapağı büyük bir gürültüyle patladı.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken iskelede çalışan işçiler patlama sırasında ölümden döndü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşananlar kamerada

Tersanedeki gaz kapağının adeta bomba gibi patladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)