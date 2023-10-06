İstanbul Tuzla'da tır dorsesindeki 6 lüks araç kül oldu İstanbul Tuzla'da sıfır kilometre otomobil yüklü tırda yangın çıktı. Tırın üzerindeki 6 lüks araç kullanılamaz hale geldi.

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İHA

İstanbul'un Tuzla ilçesi Arıfat Caddesi üzerinde tır, dorsesindeki sıfır ve elektrikli 6 tane lüks otomobil ile ilerlerken bilinmeyen bir sebepten dolayı otomobillerden bir tanesinden alevler çıkmaya başladı.

Araçlardan duman çıktığını gören tır şoförü hemen inerek yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı ama alevler kısa bir sürede büyüyerek 6 araca birden sıçradı.

Tır şoförü yangını söndüremeyeceğini anlayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında tır dorsesi ve üzerindeki 6 lüks araç söndürüldü.

Araçlar küle dönerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Patlama sesi ile dışarıya çıktık"

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Naci Yıldırım, "Patlama sesi ile dışarıya çıktık. Yarış pistindeki araçlar kaza yaptı sandık ama baktık alev buradan çıkıyor. En arkadaki araç yanıyordu ve diğerlerine de sıçradı. Zaten 6 araç vardı. Teker teker hepsine yangın sıçrama yaptı" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)