İstanbul Üsküdar'da denetime takılan taksici üst üste iki ceza yedi Denetim sırasında ceza yazılan taksi şoförü, duruma sinirlenerek aracına bindi. Emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek kontrol noktasından uzaklaşan taksi şoförünü, motosikletli ekipler yakaladı. Ekipler taksi şoförüne kemer takmadığı için de ceza kesti.

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DHA

Megakentin taksicileri her gün yeni bir olaya karışıyor...

Bu da yetmezmiş gibi, bir de polisi uğraştırıyor

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik drone ile denetim yaptı.

Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza kesildi.

Denetime takılan bir taksi şoförü ise polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Üst üste iki ceza yedi

Ceza yazılan taksi şoförü polis ekiplerine sinirlenerek aracına bindi ve emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek denetim alanından ayrıldı.

Motosikletli ekipler tarafından yakalanan taksiciye uyarılardan sonra toplamda 2 bin 353 lira cezai işlem uygulandı.

"Bu haber yayınlanacak mı?"

Denetimde ceza kesilen taksi şoförü, “Kemerimi, ehliyetimi alırken çıkarttım. Ben polis arkadaşları görmedim. Ben 2 bin lirayı, 4 günde kazanıyorum. Moralim bozuldu. Yaptığımız iş zaten stresli, Kemerim takılıydı. Bu haber yayınlanacak mı? Hangi kanalda çıkacak. Söyleyin de izleyeyim bari. Akşam haberleri mi? Yazlıklar olsun 1 haftalık kazancım 2 tane cezaya gitti.” dedi.

Taksici daha sonra bölgeden ayrıldı.