İstanbul Üsküdar'da dolmuş ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı İstanbul Üsküdar'da dolmuş ile taksi çarpıştı. Yol kenarına savrulan taksideki 3 kadın yolcu yaralandı.

DHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Zeynep Kamil Mahallesi'nde cadde üzerinde süratle ilerleyen dolmuş, o sırada caddeye girmek üzere olan taksi ile çarpıştı.

Yol kenarına savrulan takside bulunan 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralanan kadın yolculara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik ışıkları çalışmıyormuş

Kaza anında bölgedeki trafik ışıklarının çalışmadığı öğrenilirken dolmuştaki 6 kişi kazayı yara almadan atlattı.

olis kazayla ilgili inceleme başlattı.