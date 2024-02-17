İstanbul Üsküdar'da minibüse çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı İstanbul Üsküdar'da park halindeki servis minibüsüne çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Barbaros Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarparak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu sürücü Dilara T. ile yanındaki yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Geldiğimizde durumları iyiydi"

Kazayla ilgili konuşan Samet Demirtaş, "Işıklar yanmıyordu gece olduğu için. Aracın hızla gelmesi sonucu bir ses geldi. Dönemeçte takla attı ve servis aracına vurdu. Geldiğimizde durumları iyiydi, bir şeyleri yoktu. Servis aracında kimse yoktu. Takla atan otomobilde 2 kişi vardı. Ben geldiğimde 5-10 saniye içinde çıktılar. Durumlarında pek bir şey yok, ufak tefek kanamalar var" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)