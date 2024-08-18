İstanbul Üsküdar'da polisin ihtarına uymayan motosikletliye 36 bin lira ceza

İHA
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 25 Temmuz tarihinde İ.A. isimli sürücü, motosikletiyle cadde üzerinde seyir halindeyken polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Uzun süren kovalamaca sonrası sürücü izini kaybettirdi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İ.A. isimli sürücünün yaşının küçük olduğu için kaçtığı tespit edildi.
ÜMRANİYE'DE YAKALANDI
Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda motosikletli sürücü 18 Ağustos tarihinde Ümraniye Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yakalandı.
Yakalanan İ.A.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 36 bin 231 lira para cezası verildi.
Ayrıca İ.A. hakkında trafiği tehlikeye düşürmesi nedeniyle de adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış