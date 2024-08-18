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İstanbul Üsküdar'da polisin ihtarına uymayan motosikletliye 36 bin lira ceza

İstanbul Üsküdar'da polisin ihtarına uymayan motosikletliye 36 bin lira ceza İstanbul Üsküdar'da polisin ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten 36 bin 231 lira para cezası kesilerek hakkında adli işlem başlatıldı.