İstanbul Üsküdar'da tehlikeli hareketler yapan motosikletliye 10 bin 449 lira ceza kesildi İstanbul Üsküdar'da motosiklet üzerinde seyir halindeyken tehlikeli hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı. Sürücüye 10 bin 449 lira ceza kesilirken motosikleti trafikten men edildi.

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DHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Çamlıca Tüneli'nde bir motosiklet sürücüsü seyir halindeki motosikletin koltuğuna basarak ayağa kalktı.

Hem trafiği tehlikeye atan hem de kendi canını hiçe sayan sürücü kollarını da açarak uzun süre bu şekilde ilerledi.

Yapılan tehlikeli hareketler ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yakalandı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler motosiklet sürücüsünün Y.U. olduğunu tespit ederek yakaladı.

Sürücüye 'motosikleti iki elle sürmemek' maddesinden 951, 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436, 'motosiklet sürücüsünün koruma başlığı kullanmaması' maddesinden 436, 'trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak ve zorunluluklara uymamak' maddesinden 436, 'sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak' maddesinden 8 bin 190 lira olmak üzere toplamda 10 bin 449 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Y.U.'nun kullandığı motosiklet trafikten men edildi.

Ayrıca ürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)