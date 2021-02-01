İstanbul Valiliği: Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanmak yasak

Valilik, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya yoluyla yapılan toplanma çağrıları ile ilgili yasak olduğunu hatırlattı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin geçtiğimiz ay başlattığı rektör atamasıyla ilgili eylemleri günlerdir sürüyor…

Son olarak üniversitede eylem yapan öğrenciler, Kabe fotoğrafını yere sererek yeni bir provokasyona imza atmıştı.

Tepki çeken görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAMPÜS ÖNÜNDE TOPLANMA ÇAĞRISI

Tüm bunların üzerine ise Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya yoluyla toplanma çağrıları yapıldı.

İstanbul Valiliği’nden de bu çağrılar üzerine açıklama geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığının dikkate alındığını hatırlatan valilik, “yasak” dedi.

Valilikten yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

“5 ŞUBAT’A KADAR YASAK”

“Saygıdeğer İstanbullular,

Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya/basın yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önü ve çevresinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü (bugün) toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulmuştur.

Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından 05 Ocak 2021 tarihinde alınan kararlarla; koronavirüs salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı ve benzeri faaliyetlerin yapılması bir (1) ay süreyle yasaklanmıştır. Bu kararlar 5 Şubat 2021 tarihine kadar yürürlüktedir.

“SALGIN HENÜZ BİTMEDİ”

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz ve milletimizin el ele yürüttüğü çalışmalar olumlu sonuçlarını göstermektedir. Ancak salgın henüz bitmemiştir.

Bahsi geçen etkinlik çağrıları, hali hazırda devam eden salgınla mücadele önlemlerimizi ihlal ederek, kamu sağlığını tehlikeye atacaktır.

Azalma eğilimindeki salgın vaka sayılarının tekrar artmaması için siz kıymetli vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var.

Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için, bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz.

Güvenlik güçlerimiz, daima görevinin başındadır. Bugüne kadar her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. “