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    İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

    İstanbul ve Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüte yataklık eden 5 şüpheli yakalandı.
    • İHA
    • 12.11.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 11:23
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    İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

    Güvenlik güçlerinin terör örgütüyle mücadelesi devam ediyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ağrı'da yeni bir operasyon düzenledi.

    Ekipler, PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve kaçak yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a gelen bir grubun, çeşitli eylemler için hazırlık yaptığı ve terör örgütüne elaman ile finansal destek temin etmeye çalıştığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

    5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Polis ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında, İstanbul’da 6 ilçede 6 ayrı adreste ve Ağrı’da 1 evde yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

    SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

    Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı #1

    İstanbul ve Ağrı’da PKK operasyonu: 5 gözaltı #2

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