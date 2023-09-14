Dolandırıcılar her geçen gün vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor.
Farklı yöntemlerle vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcı çeteleri binlerce vatandaşı mağdur etti.
Vatandaşları dolandırırken en çok kullanılan bahane ise kamu çalışanı yalanı.
Son olarak gelen şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık faaliyetinde bulunan bir şebekeyi takibe aldı.
Kamu çalışanı yalanı
İstanbul ve Balıkesir’de birçok şahsı dolandıran şebekenin, telefonla irtibat kurdukları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak tehdit yoluyla para istediler.
Öte yandan şahısların sim kartlarını kopyalayarak mobil bankacılık üzerinden kendi hesaplarına para aktardıkları tespit edildi.
9 kişi yakalandı
Ardından 11 Eylül'de operasyon düzenleyen polis ekipleri şebeke üyesi 8 kişiyi İstanbul’daki çeşitli adreslerde gözaltına aldı.
Bursa’da yaşayan şebeke üyesi E.K. (29) ise Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak İstanbul’a sevk edildi.
6 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan E. K. (29), Ş.Ö (30), Ö.C. (37), Ü.Y. (31), M.K. (44) ve N.Y. (40) mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden V.Y.G. (36), F.F. (31) ve A. G. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)