İstanbul ve Bursa'da dolandırıcı çetesi çökertildi! 10 milyon TL vurgun Kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak, cep telefonundan ulaştıkları şahısları 10 milyon TL dolandıran 9 kişilik çeteye İstanbul ve Bursa'da operasyon düzenlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Dolandırıcılar her geçen gün vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor. Farklı yöntemlerle vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcı çeteleri binlerce vatandaşı mağdur etti. Vatandaşları dolandırırken en çok kullanılan bahane ise kamu çalışanı yalanı. Son olarak gelen şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık faaliyetinde bulunan bir şebekeyi takibe aldı. Kamu çalışanı yalanı İstanbul ve Balıkesir’de birçok şahsı dolandıran şebekenin, telefonla irtibat kurdukları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak tehdit yoluyla para istediler. Öte yandan şahısların sim kartlarını kopyalayarak mobil bankacılık üzerinden kendi hesaplarına para aktardıkları tespit edildi. 9 kişi yakalandı Ardından 11 Eylül'de operasyon düzenleyen polis ekipleri şebeke üyesi 8 kişiyi İstanbul’daki çeşitli adreslerde gözaltına aldı. Bursa’da yaşayan şebeke üyesi E.K. (29) ise Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak İstanbul’a sevk edildi. 6 kişi tutuklandı Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan E. K. (29), Ş.Ö (30), Ö.C. (37), Ü.Y. (31), M.K. (44) ve N.Y. (40) mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden V.Y.G. (36), F.F. (31) ve A. G. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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