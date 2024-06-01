Daltonlar suç örgütüne 2 ilde operasyon: 4 kişi gözaltına alındı İstanbul ve Kırıkkale'de silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınırken, şahısların ‘Daltonlar’ suç örgütüne üye olduğu ortaya çıktı.

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DHA

Bir otel ve bir eve silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler ekipleri harekete geçirdi.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de bir işyerine düzenlenen silahlı saldırının faillerini bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, şüphelilerin Kırıkkale ilinde faaliyet gösteren bir otele de silahlı saldırı düzenlediğini belirledi.

Ekipler harekete geçti

Bunun üzerine organize polisi, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin çalıntı motosiklet ile olayı gerçekleştirdikleri saptadı.

Çalıntı motorun izini süren polis, E.B. isimli kişinin motosikleti kullandığını, E.S. isimli şüphelinin ise silahlı saldırıları düzenlediğini belirledi.

Şüphelilerin ‘Daltonlar’ suç örgütüne üye olduğu ortaya çıktı.

4 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin adreslerini tespit eden polis, eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda E.B. ve E.S. ile birlikte onlara yardım ve yataklık eden 4 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet otomatik tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

O anlar kamerada

Öte yandan şüphelilerin saldırılarının oluşturduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde şüphelilerin motosikletle hedefteki işyerlerinin önündeki saldırıları gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)