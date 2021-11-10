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- İstanbul ve Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kamerada
İstanbul ve Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kamerada
- DHA
- 10.11.2021 - 12:18
- Güncelleme : 10.11.2021 - 13:03
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı yaptığı belirlenen İran uyruklu şüphelileri İstanbul'da teknik ve fiziki takibe aldı.
Ekiplerce yapılan 1 aylık çalışmaların ardından, Yalova'da metamfetamin yapan imalathane tespit edildi.
Narkotik ekipleri 2 Kasım'da operasyon için harekete geçti.
İstanbul'da Beyoğlu, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde tespit edilen adresler ve Yalova'daki imalathaneye eş zamanlı operasyon düzenlendi.
KAMERAYA YANSIDI
Operasyon anları, saniye saniye kameraya yansıdı. 6 İranlı şüpheli gözaltına alındı.
ELE GEÇİRİLENLER
Adreslerde yapılan aramalarda; 73 kilo 160 gram metamfetamin maddesi, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet şarjör, 19 adet mermi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde sergilendi.
İstanbul ve Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kamerada ViDEO
ŞÜPHELİLERİN 4’Ü TUTUKLANDI
Şüpheliler R.L, M.D, A.H, H.Y, M.F.D. ve N.N. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.