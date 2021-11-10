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İstanbul ve Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kamerada

İstanbul ve Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kamerada

Yalova’da ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen 6 İran uyruklu şüpheli yakalandı. 73 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirildi.