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    İstanbul ve Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kamerada

    Yalova’da ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen 6 İran uyruklu şüpheli yakalandı. 73 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirildi.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 13:03
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    İstanbul ve Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kamerada

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı yaptığı belirlenen İran uyruklu şüphelileri İstanbul'da teknik ve fiziki takibe aldı.

    Ekiplerce yapılan 1 aylık çalışmaların ardından, Yalova'da metamfetamin yapan imalathane tespit edildi.

    Narkotik ekipleri 2 Kasım'da operasyon için harekete geçti.

    İstanbul'da Beyoğlu, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde tespit edilen adresler ve Yalova'daki imalathaneye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Operasyon anları, saniye saniye kameraya yansıdı. 6 İranlı şüpheli gözaltına alındı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adreslerde yapılan aramalarda; 73 kilo 160 gram metamfetamin maddesi, 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet şarjör, 19 adet mermi ele geçirildi.

    Ele geçirilen malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde sergilendi.

    İstanbul ve Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kamerada ViDEO

    İstanbul ve Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kamerada #1

    ŞÜPHELİLERİN 4’Ü TUTUKLANDI

    Şüpheliler R.L, M.D, A.H, H.Y, M.F.D. ve N.N. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    İstanbul ve Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kamerada #5

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