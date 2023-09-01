İstanbul yolunda gemiden düşen kaptan 20 saat sonra bulundu Gürcistan'dan İstanbul'a giden Liberya bayraklı konteyner gemisinin 2'inci kaptanı, Türkeli açıklarında denize düştü. Kaptan 20 saat sonra canlı bulunurken kurtarılma anları kameralara yansıdı.

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DHA

Karadeniz mucize bir kurtuluşa sahne oldu.

Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan İstanbul'a gelmek üzere hareket eden Liberya bayraklı MSC NADRIELY isimli konteyner gemisi, Türkeli açıklarına geldiği sırada Ukrayna uyruklu 2'inci kaptanı denize düştü.

20 saatlik arama mücadelesi

Kaptanın gemiden düştüğünün fark edilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik uçağı ve botlarının da katıldığı çalışmalara, çevredeki diğer gemiler destek verdi.

Yaklaşık 20 saat süren aramalar sonucunda MOONLIGHT isimli ticari gemi tarafından denizde bulunan 2'inci kaptan sağ olarak kurtarıldı.

"Ticari gemi tarafından denizde sağ olarak bulunmuştur"

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “AAKK Merkezimize gelen, Türkeli açıklarında MSC NADRIELY gemisinde 2. Kaptanın bulunamadığı ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu kayıp personel MOONLIGHT isimli ticari gemi tarafından denizde sağ olarak bulunmuş ve SGK unsurlarınca hastaneye sevk edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.